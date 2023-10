Fondo Olympus al via: gestisce crediti garantiti da immobili apportati da Unicredit e illimity

(Teleborsa) -annunciano la partenza di un nuovo, dedicato alla valorizzazione died alla gestione di asset real estate. Alla data del primo closing perfezionatosi nei giorni scorsi, il fondo conta crediti– Società di Gestione del Risparmio del gruppo Banca Finint – ha istituito e gestisce il Fondo che vede qualidel Fondo si chiuderà ildata entro la quale ulteriori investitori istituzionali potranno apportare selezionate note di cartolarizzazioni, crediti e asset immobiliari di qualità coerente con la strategia del Fondo che mira alla valorizzazione del sottostante.Banca Finint è Master Servicer, Corporate Servicer del veicolo di cartolarizzazione e della Leasco, Calculation Agent nonché Fronting Bank delle operazioni di cartolarizzazione in cui ha investito il Fondo.Il Fondo si distingue per la composizione degli, costituiti prevalentemente dae riferibili a singole posizioni sia di grandi dimensioni che di taglio medio, una composizione che consente di stabilizzare i flussi generati dal fondo.Olympus si posiziona sul mercatodei crediti in gestione con un. La gestione del Fondo mirerà infatti aper tutti gli stakeholder, forte della profonda competenza di ARECNeprix e Finint Investments nella gestione di asset immobiliari e di UTP large ticket real estate maturata in oltre 20 anni di esperienza.