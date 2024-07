Gruppo Animalia, finanziamento per 10 milioni di euro da illimity

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha strutturato un'operazione didel valore complessivo diin favore di Birsa, holding operativa del, leader nel settore delle cliniche veterinarie per animali domestici in Italia.A seguito del recentedi Animalia, illimity continua a supportare il Gruppo attraverso una nuova linea di finanziamento - di tipo revolving - da 10 milioni di euro. La linea revolving, dalla durata di 5 anni, è destinata a sostenere le esigenze di liquidità del Gruppo per circolante e investimenti.illimity fin dal 2020 ha supportato Animalia con diversi finanziamenti, per un, che hanno contribuito al processo di crescita organica e per linee esterne del Gruppo attraverso l'acquisizione di una serie di cliniche veterinarie.Nata nel 2019 con l'apertura della sua prima Clinica Veterinaria a Lissone, Animalia in soli 5 anni è cresciuta rapidamente perfezionando una serie diche l'hanno portata ad essere presente in 13 regioni italiane con 75 cliniche veterinarie."Questa operazione conferma la volontà di illimity di affiancare aziende con grande potenziale in grado di intercettare le esigenze di mercati in forte sviluppo", ha commentato, Head of Structured Finance della Divisione Corporate Banking di illimity.