Sagitta SGR, primo closing a 300 milioni del fondo UTP Restructuring Corporate

(Teleborsa) -, concome advisor ein qualità di master servicer, ha annunciato il, fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato di credito che investe in large corporate UTP e Stage 2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro (Gross Book Value) e ha ricevuto contribuzioni, tramite apporto di posizioni single name large corporate, da parte delle principali banche italiane.La strategia del fondo è quella di massimizzare il recovery rate dei crediti nel medio lungo termine promuovendo e supportando operazioni di ristrutturazione e rilancio di aziende di grandi dimensioni, favorendo, laddove necessario, interventi di nuova finanza per le aziende i cui crediti sono oggetto dell’investimento.del fondo èdi contribuzioni entro la fine del 2024."Siamo entusiasti di questo primo closing che conferma la fiducia delle banche per il fondo UTP Restructuring Corporate, nato dalla nostra esperienza nella gestione di fondi dedicati ai crediti UTP e dai continui investimenti in risorse umane, competenze e tecnologia effettuati negli ultimi anni - ha commentato- Sagitta con questo Fondo si conferma come uno dei maggiori multi-asset manager nella gestione degli investimenti alternativi illiquidi nelle special situations potendo contare su oltre 2,5 miliardi di euro di AUM (incluso commitment residui) e oltre 100 investitori istituzionali italiani ed esteri sottoscrittori dei propri fondi".