OPA Pierrel, CONSOB sospende termini istruttori

Pierrel

(Teleborsa) -ha comunicato la- a partire dalla data odierna e fino al completamento del quadro informativo per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario - per quanto riguarda l'avente ad oggetto le azioni ordinarie di, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan.CONSOB ha chiesto la trasmissione die supplementari di dettaglio. Del riavvio dei termini istruttori sarà data tempestiva comunicazione al mercato.