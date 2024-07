CONSOB sanziona ING per operatività sospetta di cliente in OPA

(Teleborsa) -ha applicato nei confronti di(sede secondaria italiana, attiva in regime di mutuo riconoscimento, di ING BANK) unaamministrativa pecuniaria pari a 60.000 euro.L'Autorità, nel corso della propria attività di vigilanza, ha rilevato ilda parte di ING dell'obbligo di immediata segnalazione alla CONSOB dell'di costituire abuso (o tentativo di abuso) di informazioni privilegiate (STOR) posta in essere, suo tramite, da un suo cliente mediante operazioni di acquisto di azioni di un emittente collegato ad una società della quale questi era esponente apicale, poste in essere tra l'8 e il 17 febbraio 2022, pochi giorni prima della diffusione della notizia della promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di detto emittente ad un prezzo per azione molto maggiore di quello di mercato e, per effetto delle quali, detto cliente ha tratto ingenti profitti all'atto della sua successiva adesione all'OPA.