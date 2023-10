Open Fiber porta la rete ultraveloce a Magreglio (Como)

(Teleborsa) -, in provincia di Como. La società guidata da Giuseppe Gola ha infatti concluso i lavori di realizzazione della di rete in, che consentirà a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad Internet ad alta velocità ed a servizi all’avanguardia.Nel comune comasco sono state(Fiber-to-the-home), che garantisce una velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo e anche oltre. Per la copertura del territorio comunale sono statie sono state, quali il Municipio, la biblioteca comunale e l’ambulatorio medico.L'infrastruttura è statanell’ambito del P, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, il comune di Magreglio si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", spiega, field manager di Open Fiber.Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. In qualità di operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette a disposizione la sua infrastruttura per tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.