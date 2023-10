Tesoro, calo rendimenti asta BTP a 5 e 10 anni

(Teleborsa) - Rendimenti in calo nell'asta odierna per iNel dettaglio, ilscadenza 1° febbraio 2029 è stato collocato al prezzo di 100,12 corrispondente a un rendimento lordo del 4,12%, in calo di 29 punti base dall'ultima asta.L'importo offerto e collocato è stato di 2,5 miliardi per una domanda di 3,63 miliardi con un rapporto di copertura di 1,45.Ilscadenza 1° marzo 2034 è stato collocato al prezzo di 95,93, corrispondente a un rendimento di 4,76%, in calo di 17 punti base dall'ultima asta.a fronte di una domanda di 4,638 miliardi per un rapporto di copertura di 1,33.Per iscadenza 1° giugno, sono stati offerti 1,5 miliardi, e collocati al prezzo di 94,69 corrispondente a un rendimento di 3,84%. La domanda ha raggiunto 2,56 miliardi di per un rapporto di copertura dell'1,73.Infine ila sette anni scadenza 15 ottobre 2028 a tasso variabile è stato offerto e collocato per 1,25 miliardi al prezzo di aggiudicazione di 98,98 corrispondente a un rendimento di 5,16%. Chiesti 2,155 miliardi per un tasso di copertura dell'1,72.