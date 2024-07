(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze () ha comunicato che, in considerazione dell'attività di gestione di cassa, non effettuerà l'asta dei titoli a medio - lungo termine prevista per il giorno2024, nonché l'asta dei BTP€i prevista per il2024.Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l'asta dei BOT del2024.