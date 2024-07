MEF, asta di riacquisto il 17 luglio per massimi 4 miliardi di euro su 5 BTP

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha comunicato che il2024 effettuerà, presso la Banca d'Italia, un', tramite asta competitiva, riservata agli operatori Specialisti in titoli di Stato per un importo massimo didi euro. Tale operazione utilizzerà le risorse disponibili sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.saranno: BTP 01/12/2024, BTP Italia 26/05/2025, BTP 01/06/2025, BTP 15/08/2025, BTP 01/02/2026.Ildell'operazione è fissato per il giorno 19 luglio 2024.