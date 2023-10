UniCredit vince ancora agli Euromoney Awards for Excellence 2023

UniCredit

(Teleborsa) - In questa nuova edizione, degli Euromoney Awards for Excellence 2023,raccoglie nove premi per le sue attivita` in Italia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Croazia e Bulgaria. In Italia, il premio, si aggiunge a quelli di, gia` comunicati a luglio., che si aggiungono a quelli gia` conseguiti nei paesi in cui e` presente nel mese di luglio.In particolare in Italia, il riconoscimento Best Corporate Bank si aggiunge a quelli gia` ricevuti, di Best Bank e Best Investment Bank. A commento di questo nuovo premio,, Deputy Head of Italy UniCredit afferma che "Il premio e` una nuova conferma del grande lavoro svolto da un team forte e coeso di colleghi specializzati nel fornire soluzioni coerenti e in linea con le esigenze dei nostri clienti. Questo riconoscimento riflette i risultati che abbiamo conseguito lungo il percorso di trasformazione della banca. Una trasformazione che pone i clienti al centro della nostra azione sostenendo cosi` tutte le persone e le comunita` in cui operiamo".Il team di ricerca di Euromoney ha assegnato le categorie aggiuntive degli Awards for Excellence a coloro che si sono distinti in una serie di attivita` bancarie fondamentali negli ultimi dodici mesi. Gli Awards for Excellence sono stati istituiti nel 1992 e sono considerati. Il loro obiettivo e` quello di riconoscere "" tra gli operatori bancari nel mondo. Euromoney ha annunciato che quest'anno ha ricevuto un numero record di candidature.