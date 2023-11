Eli Lilly taglia guidance EPS su oneri M&A. Vendite in netta crescita

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso ilcondi 9,50 miliardi di dollari, in aumento del 37% rispetto al terzo trimestre del 2022, trainato da aumenti del 31% in volume, del 6% dovuti a prezzi realizzati più elevati e dell'1% dall'impatto favorevole dei tassi di cambio. Lae la perdita per azione sono state rispettivamente di 57,4 milioni di dollari e 0,06 di dollari (principalmente per oneri legati alle acquisizioni), rispetto all'utile netto di 1,45 miliardi di dollari e all'utile per azione (EPS) di 1,61 dollari nel terzo trimestre del 2022., l'utile netto e l'EPS del terzo trimestre 2023 sono stati rispettivamente di 94,8 milioni di dollari e 0,10 dollari, rispetto a 1,79 miliardi di dollari e 1,98 dollari nel terzo trimestre del 2022."Lilly ha registrato un altro trimestre forte nel terzo trimestre, poiché- ha affermato il- Lilly ha rispettato le priorità di sviluppo del business nel terzo trimestre, comprese molteplici acquisizioni che ampliano la nostra già solida pipeline. Rimaniamo concentrati sulla crescita e sulla fornitura di farmaci nuovi e innovativi che migliorano la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo".Lasui ricavi rimane invariata, nell'intervallo compreso tra 33,4 e 33,9 miliardi di dollari. La guidance sull'EPS è scesa nell'intervallo compreso tra 5,95 e 6,15 dollari e tra 6,50 e 6,70 dollari su base rettificata.