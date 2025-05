Eli Lilly acquista SiteOne Therapeutics per massimo 1 miliardo di dollari

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha siglato un, azienda biotecnologica privata che sviluppa inibitori a piccole molecole dei canali del sodio per il trattamento del dolore e di altri disturbi da ipereccitabilità neuronale.L'operazione include, un inibitore di Nav1.8 pronto per la Fase 2,per il trattamento del dolore. STC-004 potrebbe rappresentare un trattamento non oppioide di nuova generazione per i pazienti affetti da dolore cronico."L'incidenza globale del dolore cronico continua ad aumentare e un trattamento non oppioide efficace rimane difficile da raggiungere - ha affermato Mark Mintun, vicepresidente della divisione Neuroscience Research and Development del gruppo Lilly - Lilly è entusiasta di continuare lo sviluppo di STC-004 con l'eccellente team di SiteOne, nell'ambito del nostro impegno per promuovere terapie del dolore innovative e prive di dipendenza".Secondo i termini dell'accordo, Lilly acquisirà SiteOne e gli azionisti di SiteOne potrebbero ricevere, incluso un pagamento anticipato e pagamenti successivi al raggiungimento di determinati traguardi normativi e commerciali.