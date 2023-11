Ferrari corre sul circuito di Piazza Affari, analisti premiano trimestre record

Ferrari

Mediobanca

FTSE MIB

cavallino rampante di Maranello

Ferrari

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche passa di mano in progresso dell'1,38%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le promozioni giunte dagli analisti all'indomani dei risultati di bilancio , che hanno evidenziato un terzo trimestre record, tanto che il Gruppo ha rivisto al rialzo la guidance per l'anno in corso.e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l'anno. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025 - ha commentato l'- L'unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata, alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello".Gli esperti diconfermano il giudizio "Outperform" alzando il target price a 332 euro contro i 315 indicati in precedenza.reitera la promozione "Overweight" e solleva il prezzo obiettivo a 350 dollari da 340. L'ufficio studi dialza il target di prezzo del 4% e lo indica a 260 euro, confermando il giudizio "hold". Perla valutazione sul titolo resta "Neutral" e l'obiettivo di prezzo viene alzato a 325 euro da 310.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 309,9 Euro e primo supporto individuato a 305,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 314,7.