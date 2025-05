Ferrari corre dopo i conti. Equita alza il target price

Ferrari

(Teleborsa) - Allunga il passoche tratta con un progresso dell'1,27% all'indomani dei conti che hanno mostrato una crescita a doppia cifra per ricavi e utili nel primo trimestre dell'anno.Il titolo beneficia oggi della revisione al rialzo del 3% del target price a 380 dollari decisa dagli analisti di Equita che confermano il giudizio "hold".La Casa di Maranello ha anche confermato la guidance 2025 che era già stata presentata al mercato in occasione dei risultati del 2024 così come la possibilità che è soggetta a un potenziale rischio di diluizione di 50 punti base sui margini percentuali di redditività (margini percentuali dell’Ebit e dell’Ebitda), in relazione all’aggiornamento della politica commerciale a seguito dell’introduzione di dazi sulle importazioni di auto di provenienza Ue negli USA.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,53%, rispetto a +1,75% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 427,4 Euro e primo supporto individuato a 417,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 437,7.