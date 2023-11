Prosegue corsa di Nexi, possibile interesse di Silver Lake

Nexi

FTSE MIB

gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

Nexi

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,85%.A fare da assist alle azioni contribuiscono le ipotesi, rilanciate dalla stampa, di un possibile interesse da parte del fondo Silver Lake. Secondo indiscrezioni stampa, il fondo americano avrebbe incaricato Morgan Stanley per esplorare un potenziale investimento nella società di pagamenti. Silver Lake avrebbe, in tal senso, avviato trattative con Hellman & Friedman, che detiene circa il 20% di Nexi.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,16 Euro. Supporto stimato a 5,934. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,386.