Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, che sono partite in rosso nell'ultima seduta della settimana. Pesa la, mentre l'apertura dellaad un nuovo taglio a settembretutti gli operatori.Pochi spunti sul fronte macro, dove lehanno registrato una brusca frenata a giugno, mentre isono apparsi migliori delle attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.417,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,74%.Lieve peggioramento dello, che sale a +133 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,73%.si segnala la debolezza di, che scambia con un -0,56%, peggio fa, che cede lo 0,67%, mentre appare dimessa anche, che registra una flessione dello 0,48%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 36.606 punti. In lieve ribasso il(-0,64%); come pure, negativo il(-0,82%).di Milano, troviamo(+0,84%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%.di Milano,(+1,30%),(+0,96%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.scende dell'1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.