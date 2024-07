Nexi, azioni proprie pari al 2,17% del capitale sociale

Nexi

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato il 9 maggio 2024,ha reso noto di aver, tra il 15 e il 19 luglio 2024, complessivamenteal prezzo medio di 5,8031 euro.Al 19 luglio, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 28.508.622 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 2,17% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,9256 euro per azione, per un controvalore di 168.932.055,66 euro.A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,38%.