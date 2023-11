Fitch conferma rating Unipol e UnipolSai con outlook stabile

Unipol Gruppo

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) -ha confermato il Long-Term Issuer Default Ratings () die della sua principale entità operativa(Good). Fitch ha inoltre confermato il rating Insurer Financial Strength (IFS) di UnipolSai ad "A-". L'è "".Questa conferma riflette "ladi Unipol nel settore assicurativo italiano dei danni, unae resiliente e unaassicurativa", si legge in una nota. I rating riflettono anche gli elevati, seppur ridotti, investimenti di Unipol nel debito sovrano italiano e la moderata leva finanziaria.La valutazione del rischio di investimento e patrimoniale di Unipol è infatti guidata principalmente dall'ampia, seppure in riduzione, esposizione del gruppo al debito sovrano italiano. L'esposizione di Unipol al debito sovrano italiano crea "un ampio rischio di concentrazione e una potenziale volatilità nell'adeguatezza patrimoniale", che Fitch considera una debolezza del rating. Tuttavia, Unipol hanegli ultimi quattro anni per proteggere il proprio capitale di solvibilità dalla volatilità degli spread governativi italiani.