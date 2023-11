Londra, Daniela Santanchè incontra al Wtm il ministro britannico John Whittingdale

(Teleborsa) - Il ministro del Turismo,, ha incontrato a Londra il ministro britannico per i Media, il Turismo e le Industrie Creative, dove hanno discusso sui temi cardine del turismo. Il ministro Santanchè, nel ricordare il profondo feeling che lega l’Italia ed il Regno Unito, testimoniato dall'importante partecipazione italiana alla fiera World Travel Market di Londra, ha evidenziato come il Belpaese - prima meta di destinazione turistica per i turisti inglesi - mette a disposizione"È importante che l’Italia e il Regno Unito siano amici e ci sia un rapporto di reciprocità. Perché i britannici amano l’Italia per la sua cultura e le bellezze delle nostre città, per l’enogastronomia, per il turismo lento e per lo shopping, un elemento importante a cui abbiamo dato un’ulteriore spinta abbassando la soglia del tax free shopping. Infatti, lo scorso anno,i, confermando l’Italia quale destinazione preferita per le vacanze dei viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nella sua visita odierna alla rassegna fieristica internazionale nella capitale britannica.Il ministro Santanchè, ha dichiarato che il padiglione italiano al World Travel Market (Wtm) di Londra è "il più visitato dell’evento". "", ha aggiunto il ministro prima di annunciare che l’anno prossimo "ci sarà per la prima volta un G7 dedicato al turismo e lo faremo in Toscana; questo per dire quanto il comparto è importante per il governo italiano". Per poi ricordare che il 24 e il 25 novembre si svolgerà il Forum internazionale del turismo a Baveno con ministri, portatori d’interesse, esperti e operatori".La visita al WTM, andata avanti incontrando operatori e stakeholder delle diverse Regioni italiane presenti, si è conclusa con la consegna, da parte del ministro Santanchè, degli attestati di qualità del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare alle eccellenze gastronomiche italiane per