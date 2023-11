TIM, CdA approva cessione rete a KKR. Protestano Vivendi e Merlyn

TIM

(Teleborsa) -in capo a NetCo per un valore che potrà arrivare a 22 miliardi di euro, mentre per l'offerta non vincolante per Sparkle si chiede un miglioramento della proposta iniziale entro la data del 5 dicembre."Due anni di lavoro a testa china si chiudono con una decisione storica: dare il via alla nascita di due società con nuove prospettive di sviluppo", commenta, aggiungendo che questa operazione "non è la conclusione del nostro percorso ma un nuovo inizio. Con questa operazione, infatti, diamo linfa all’infrastruttura di rete e allo stesso tempo consentiamo alla nuova TIM di focalizzarsi sull’innovazione tecnologica che serve per governare il complesso mercato dei servizi digitali e giocare un ruolo da leader"."A tutti i nostri azionisti dico che stiamo restituendo a TIM la possibilità di guardare ad un futuro sostenibile - precisa l'Ad - e di essere pronta a cogliere le opportunità che avrà davanti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada tracciata dal piano approvato con l’appoggio dei nostri principali azionisti, restando sempre aperti al dialogo e alle proposte che ci vengono sottoposte, in particolare, dai soci più importanti".Ildal canto suo ha sottolineato "le delibere approvate oggi con grande responsabilità e coraggio dal Consiglio di TIM vanno nella direzione di fare il bene di TIM, delle persone che vi lavorano, dei suoi azionisti, del Paese intero"- "La nuova TIM dei servizi, più libera da pesi finanziari e più forte sul mercato, potrà dare il suo contributo a sviluppare quella capacità di innovazione che è fondamentale per accompagnare famiglie, imprese e pubblica amministrazione verso un futuro totalmente digitale".Il CdA di TIM, all’esito di un ampio e approfondito esame, condottodi primari- Goldman Sachs, Mediobanca e Vitale & Co per la Società ed Equita e Lion Tree individuati dagli Amministratori indipendenti-- Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato per la società e Studio Carbonetti per gli Amministratori indipendenti - ha, l’offerta vincolante per NetCo presentata da KKR.Si procederà ora alla sottoscrizione di unche prevede il(rete primaria, attività wholesale e Telenergia), in aggiunta alle attività relative alla rete secondaria in fibra e rame che già gestisce. A seguire Optics Bidco, società veicolo controllata da KKR,. Infine, ala data dl closing, è prevista la sottoscrizione di unche regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a TIM e da TIM a NetCo a seguito del completamento dell’operazione.L’offertaa un Enterprise value di, senza considerare eventuali incrementi del predetto valore derivanti dal potenziale trasferimento di parte dela NetCo e dalegati al verificarsi di determinate condizioni che potrebbero aumentare il valore sino adi euro. Earn-out legati al verificarsi di eventi quali: alcune potenziali operazioni di consolidamento in NetCo che potrebbero comportare il pagamento a favore di TIM di un importo massimo di 2,5 miliardi di euro e l’introduzione entro il 31 dicembre 2025 di incentivi di settore che potrebbero comportare il pagamento a favore di TIM di un importo massimo di 400 milioni di euro.Il Consiglio hadi 11 voti favorevoli e 3 contrari,, sulla base deidai professori Piergaetano e Carlo Marchetti, Andrea Zoppini, Giuseppe Portale, Antonio Cetra, Claudio Frigeni e dall’Avvocato Luca Purpura, che la. Il Consiglio ha quindi dato mandato all’Amministratore Delegato di finalizzare e sottoscrivere i contratti vincolanti relativi all’offerta.Quanto all'offerta non vincolante su, il Consiglio, avendola ritenuta, ha dato mandato al CEO di verificare la possibilità di ricevereuna volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre.Il CdA ha infine preso atto della, ritenendoladella Società, come presentato agli investitori durante il Capital Market Daydi luglio 2022.che si pone come obiettivo quello perseguire il, attraverso la separazione degli asset infrastrutturali di rete fissa dai servizi che TIM continuerà a fornire ai propri clienti retail e consente a TIM didi euro al momento del closing. A quella data, dunque, TIM beneficerà di unacon un rapporto fra debito netto ed Ebitda inferiore a 2 volte (after lease). Grazie all’operazione, TIM, oltre a ridurre l’indebitamento e a liberare risorse, avrà l'opportunità die potrà contribuire al mantenimento della flessibilità strategica prevista dal piano di delayering.Immediata la replica di Vivendi, azionista con una quota del 23,75% e del fondo Merlyn, che ha avanzato la scorsa settimana una proposta radicalmente diversa, incentrata sul mantenimento della rete e sulla vendioita di TIM Brasile e della divisione Consumer.Per Merlyn, la. "Adottare una delibera di tale importanza per il destino dell’azienda, peraltro non all’unanimità come annunciato in precedenza, senza ascoltare tutti gli azionisti - sottolinea - costituisce unaaziendale". "Gli attori coinvolti hanno preferito una, non avendo dato ai soci nessun dettaglio di tale operazione", afferma ancora Merlyn,che porti il CdA a convocare al più presto un’assemblea dei soci dove poter decidere se il piano oggi approvato in autonomia dal CdA sia quello che i soci desiderano per la loro azienda o se preferiscano un futuro differente e, a nostro avviso, migliore".Vvendi si dice "che il Consiglio di Amministrazione di TIM abbia accettato l’offerta di KKR di acquistare la rete di TIM, contravvenendo così alle regole di governance applicabili" e sottolonea che ", espresse attraverso molteplici comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Autorità di regolamentazione del mercato (Consob), volte a tutelare la generalità degli azionisti e a prevenire una situazione così pregiudizievole,. Per questo la compagnia francese annuncia che "utilizzerà ogni mezzo legale a sua disposizione per