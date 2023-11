Ariston, fatturato 9 mesi sale a 2,29 miliardi trainato dalla Germania

Ariston

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha chiuso icon unpari a 2.287 milioni di euro, in crescita del 32,6% rispetto ai primi nove mesi del 2022. In linea con la tendenza osservata nel primo semestre dell'anno, il principale motore di crescita è stata la forte domanda registrata in Germania e in alcuni mercati limitrofi; la crescita organica è stata invece negativa, pari a -1,9%, a causa della debolezza complessiva della domanda in alcuni altri mercati europei, in particolare in Italia, a seguito di cambiamenti normativi nell'applicazione degli incentivi.L'generato è stato pari a 308,3 milioni di euro, con una crescita del 60,2%, mentre l'è ammontato a 206,1 milioni di euro nei nove mesi, con un aumento del 68,9%."Nell'ultimo trimestre abbiamo beneficiato del prolungarsi della crescita in Germania e in altri mercati dell'Europa centrale - ha commentato il- Siamo orgogliosi della nostra capacità di preservare e aumentare la marginalità e continuare ad investire per il futuro, nonostante le sfide in alcuni mercati chiave, in particolare in Italia, e gli effetti negativi dei tassi di cambio".Ilnel periodo è stato di -31,0 milioni di euro, rispetto ai -62,3 milioni di euro per il 9M 2022. L'a fine periodo (calcolato secondo le linee guida ESMA 32-382-1138) è passato da un saldo netto di cassa di 60,2 milioni di euro all'inizio dell'anno a un debito netto di 704,1 milioni di euro, a causa del flusso di cassa negativo, del pagamento dei dividendi e soprattutto dell'uscita di cassa legata all'acquisizione di Wolf-Brink.