Banco BPM, Castagna: fiducioso su aumento remunerazione soci

Banco BPM

(Teleborsa) - "Il solido track record di quest'anno insieme alla generazione di capitale" consolidano la fiducia dinella capacità di offrire "unache "verrà espressa più in dettaglio a dicembre". Lo ha affermato ilnella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 Nella presentazione dei risultati è stato sottolineato come la banca, nel piano che verrà presentato 12 dicembre prossimo, potrà "migliorare" le sue ambizioni in termini di "redditività" e "remunerazione azionisti". Castagna ha identificato i driver di una "potenziale revisione al rialzo" degli obiettivi nel "", grazie a uno "" e ai "benefici dell'investment grade", in una "maggiore diversificazione dei ricavi core", che beneficeranno del riassetto delle attività assicurazioni e del business dei pagamenti, in un "controllo rigoroso dei costi" e in un "basso profilo di rischio".Confermando ladi circa 3,25 miliardi di euro, l'AD ha evidenziato che "".Con la pubblicazione dei conti, Banco BPM ha anchea oltre 900 milioni di euro rispetto al precedente target di oltre 700 milioni, di cui 500 milioni relativi a operazioni di cessione già effettuate da inizio anno, con un evidente beneficio futuro sullo stock di crediti deteriorati lordi e sugli indicatori della qualità del credito.