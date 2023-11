Uber prevede EBITDA in crescita nel quarto trimestre

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha registratoin crescita del 21% su base annua a 35,3 miliardi di dollari nel(+20% su base valutaria costante), con Mobility Gross Bookings di 17,9 miliardi di dollari (+31%) e Delivery Gross Bookings pari a 16,1 miliardi di dollari (+18%). I viaggi durante il trimestre sono cresciuti del 25% su base annua a 2,4 miliardi, ovvero circa 27 milioni di viaggi in media al giorno.sono cresciuti dell'11% su base annua a 9,3 miliardi di dollari, o del 10% su base valutaria costante. L'è stato di 1,1 miliardi di dollari, in aumento di 576 milioni di dollari su base annua. L'è stato di 221 milioni di dollari, che include un headwind di 96 milioni di dollari (al lordo delle imposte) dovuto principalmente a perdite nette non realizzate relative alla rivalutazione delle partecipazioni di Uber."Lee ladimostrano la durabilità della nostra crescita e il significativo potere di guadagno alla base della nostra piattaforma - ha affermato il- Continuiamo a investire in modo disciplinato nelle opportunità di crescita per supportare la creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder".Per ildel 2023, Uber prevede: Gross Bookings da 36,5 a 37,5 miliardi di dollari; EBITDA rettificato da 1,18 miliardi di dollari a 1,24 miliardi di dollari.