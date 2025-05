Wall Street in ribasso dopo decisione Fed e commenti Trump su Cina

Walt Disney

(Teleborsa) -, dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere l'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento tra il 4,25 e il 4,5%, come ampiamente atteso dal mercato, e affermato che "".Inoltre, pochi minuti prima dell'annuncio da parte della banca centrale, il presidente statunitenseha dichiarato diper sbloccare negoziati più sostanziali con Pechino sul commercio. "No", ha risposto Trump quando un giornalista gli ha chiesto se fosse disponibile a revocare i dazi del 145% sulle importazioni cinesi per portare la seconda economia mondiale al tavolo delle trattative.Tra chi ha pubblicato iha alzato la guidance per l'intero esercizio dopo un secondo trimestre positivo;ha rilasciato un outlook confortante dopo ricavi sotto le attese nel primo trimestre;ha migliorato la guidance annuale dopo un secondo trimestre in crescita.Sul, sono rimbalzate le le domande settimanali di mutuo negli Stati Uniti, con i tassi sui mutui trentennali che sono scesi al 6,84% dal 6,89% precedente, secondo la Mortgage Bankers Associations (MBA).Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.845 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.581 punti (-0,42%). Negativo il(-0,87%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,61%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei(-2,71%),(-0,84%) e(-0,81%).Tra i(+10,46%),(+2,63%),(+1,94%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,73%),(+3,82%),(+2,63%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,18%. Seduta negativa per, che scende del 7,79%. Sensibili perdite per, in calo del 7,62%. In apnea, che arretra del 6,44%.