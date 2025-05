Uber acquista l'85% della turca Trendyol GO per 700 milioni di dollari

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha stipulato un accordo con Trendyol Group per acquisire unanella sua attività di consegna online di pasti e generi alimentariper circa, senza disponibilità liquide né debiti.Trendyol GO haoltre 200 milioni di ordini nel 2024, generando 2 miliardi di dollari di prenotazioni lorde, con un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. L'acquisizione di Trendyol GO dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2025."L'unione di Uber e Trendyol GO porterà un'importante evoluzione del settore delle consegne in Turchia, a beneficio di consumatori, corrieri, ristoranti e rivenditori, in particolare per le piccole imprese e le imprese a conduzione familiare - ha commentato il- Questo accordo riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti della Turchia. Siamo incredibilmente colpiti da ciò che il team di Trendyol GO ha realizzato e siamo entusiasti di proseguire su questa strada in tutto il Paese".