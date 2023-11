EQUITA, al via la prima tranche di buyback per massimo 300.000 azioni

EQUITA Group

Banca d'investimento italiana

(Teleborsa) -ha annunciato che oggi, 9 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’per une per uncomplessivo pari aLa Prima Tranche del Buyback ha la finalità di dotare la Società di azioni proprie per attuare piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (stock options, stock grants, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società, ecc.), a titolo oneroso o gratuito, a favore di dipendenti e/o collaboratori e assegnare azioni per incentivare, fidelizzare e/o attrarre dipendenti, collaboratori, esponenti aziendali e nuovi professionisti.La durata sarà dal 9 novembre 2023 al 20 ottobre 2024, data in cui scadranno i 18 mesi dall’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti. L’acquisto di azioni potrà comunque essere attuato parzialmente, interrotto e/o revocato in qualsiasi momento.Al 9 novembre, EQUITA detiene 3.202.427 azioni proprie, pari a circa il 6,2% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per lache porta a casa un timido +1,4%.