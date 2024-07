Alfonsino avvia ABB per massimi 300.380 euro

Alfonsino

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha deliberato di dare attuazione all'attraverso una tranche di importo pari a, mediante emissione di massime 653.000 azioni ordinarie, da offrirsi in sottoscrizione a investitori qualificati attraverso una procedura diIldi sottoscrizione, pari a, è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Alfonsino registrato nel mese antecedente la data di avvio del collocamento istituzionale (pari a 0,49 euro) rettificato mediante l'applicazione di uno sconto di massimo del 6,4%.L'aumento di capitale si inserisceda parte della società anche attraverso operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, nonché per facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della stessa, al fine, soprattutto, di sostenere (i) la relativa attività di Alfonsino e della sua controllata e (ii) la strategia industriale (incluso lo sviluppo di business), senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico.agisce in qualità dinell'ambito del collocamento delle azioni.