Euronext, 3° trimestre in crescita. Espande operatività GEM e MTS

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha chiuso ilconpari a 360,2 milioni di euro, in aumento del +2,8% rispetto ai ricavi e ai proventi underlying del terzo trimestre 2022 (+19,5% rispetto al totale del terzo trimestre 2022). L'è stato di 213,7 milioni di euro (+6,9%) e il margine EBITDA rettificato ha raggiunto il 59,3% (+2,3 punti).L'è stato di 146,5 milioni di euro (+13,2%) e l'EPS rettificato è stato di 1,38 euro (+13,7%). L'è stato di 166,5 milioni di euro (+119,6%), riflettendo la plusvalenza di 41,6 milioni di euro conseguente alla cessione della partecipazione dell'11,1% di Euronext in LCH SA, la base di confronto positiva per la perdita one-off del terzo trimestre del 2022 legata alla cessione parziale del portafoglio di investimenti di Euronext Clearing e a proventi finanziari netti positivi."I risultati del terzo trimestre 2023 di Euronext dimostrano il", ha commentato il"Euronext ha rafforzato la sua posizione di sede leader per la quotazione e la negoziazione di azioni in Europa - ha spiegato - In questo trimestre abbiamo. In particolare, la società statunitensi Coty si è quotata su Euronext Paris per espandere la propria esposizione agli investitori europei. In un contesto più debole nel trading azionario, siamo rimasti la sede di negoziazione di riferimento in Europa, fornendo la migliore liquidità della categoria, con una quota di mercato media del 66,5% nel trimestre e una maggiore acquisizione dei ricavi"."Abbiamo raggiuntonel terzo trimestre del 2023 - ha aggiunto - Abbiamo completato la seconda fase della migrazione del trading dei mercati italiani sulla nostra piattaforma di trading proprietaria Optiq. I mercati cash di tutte le nostre sette borse in Europa sono ora integrati sulla stessa piattaforma di trading. Sono inoltre orgoglioso di annunciare il completamento del primo passo nell'espansione di Euronext Clearing in tutti i nostri mercati. Dal 6 novembre, Euronext Clearing è la clearing house predefinita per la negoziazione di azioni a Bruxelles, e gli altri mercati seguiranno alla fine di questo mese".Euronext ha anche annunciato cheper le azioni paneuropee e statunitensi il 13 novembre 2023. I broker retail e gli investitori che negoziano dai mercati Euronext in Europa e oltre avranno quindi accesso alla negoziazione di oltre 350 titoli paneuropei e statunitensi, oltre ai 1.900 titoli quotati già disponibili su Euronext.Inoltre, Euronext ha annunciato che l'per l'implementazione del market making elettronico sugli. "Questo nuovo mercato è stato lanciato con grande successo all'inizio di novembre e i volumi scambiati e la partecipazione dei dealer sono stati molto dinamici", si legge nella nota sui conti.