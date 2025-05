Testa (Borsa Italiana): ecosistema EGM pronto alle nuove sfide, mi aspetto rilancio

Euronext





(Teleborsa) - "Per l'EGM c'è, un ecosistema con cui abbiamo lavorato costantemente proprio per continuare a seminare, e per semi intendo ovviamente progetti e iniziative. Ringrazio ancora i policymaker, ma non solo, sono i clienti i maggiori ispiratori di quello che è necessario per un mercato, e con tutti quelli che accompagnano i gli imprenditori ovviamente c'è una un grande allineamento". Lo ha detto a Teleborsa, amministratore delegato di Borsa Italiana (gruppo), a margine del convegno annuale di AssoNEXT, l'associazione italiana delle PMI quotate, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio."Dal bonus IPO al fondo di fondi e al rilancio dei PIR, poi ci sono adesso anche le regioni che stanno intervenendo con i voucher come la Lombardia, c'è sicuramente molta carne al fuoco e mi aspetto ovviamente un rilancio di questo mercato - ha aggiunto - È importante chevenga capita"."L'- ha detto Testa - Euronext è una piattaforma che si avvale di una infrastruttura unica, di una connettività unica - il data center italiano -, di una clearing house unica - che è qua in via Tomacelli 146 - e tendere di un depositario centrale unico. Ha dei mercati secondari importanti, vedi l'MTS ma non solo, l'equity ovviamente è il nostro fiore all'occhiello soprattutto per le piccole e medie imprese, adesso in sofferenza, ma ci aspettiamo che che riparta forte".