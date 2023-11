Nexi in rally a Piazza Affari. Bertoluzzo: rumors sono segnale che prezzo è basso

Nexi

Nexi

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, che stamattina ha confermato la guidance sul 2023 dopo aver riportato ricavi e EBITDA in linea con le attese nel terzo trimestre del 2023.Il titolo non ha fatto prezzo fino allo 9:08, per poia quota 6,596 euro per azione, rispetto ai 5,998 euro della chiusura di ieri, in aumento del 9,97%.I "rumors" sull'interesse di alcuni fondi di private equity su Nexi "lo prendiamo come unche investitori di alto livello credono che il nostroper la qualità e il potenziale degli asset", ha detto l'AD Paolo Bertoluzzo in conference call con gli analisti.La domanda, ha detto, "non è inaspettata: abbiamo letto e ascoltato i rumors, posso dire chedi private equity che potrebbero essere interessati a Nexi". La società, ha sottolineato, "è focalizzata sull'esecuzione del piano".Dopo 15 minuti dall'apertura del mercato,si attesta a 6,382 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,593 e successiva a quota 6,947. Supporto a 6,239.