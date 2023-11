Istat: congiuntura difficile, atteso ulteriore rallentamento economia

(Teleborsa) -restano, condizionate dall’e dalleper famiglie e imprese. La discesa generalizzata dell’inflazione ha riflesso principalmente il calo delle quotazioni delle materie prime energetiche rispetto ai picchi dello scorso anno, mentre l’inflazione di fondo nelle maggiori economie sta seguendo un percorso di rientro più graduale.Ilsui nuovi ordinativi all’export,, rimanendo anche a ottobree indicando una possibile ulteriore riduzione degli scambi internazionali nei prossimi mesi. Lehanno continuato a mostrare un: a fronte di una fortedel PIL ine negli, la crescita inè rimasta: nel terzo trimestre il PIL ha mostrato una marginale flessione congiunturale (-0,1%) dopo la modesta crescita (+0,2%) dei tre mesi precedenti.Nel terzo trimestre, ilè stato, in base alla stima preliminare,rispetto ai tre mesi precedenti, registrando un risultato migliore dellama peggiore rispetto a quello di Francia e Spagna. La variazione acquisita della crescita del Pil per il 2023 è pari a 0,7%.Dal lato dell’offerta, ldel settore manifatturiero a settembre è rimastodopo il lieve incremento di agosto. Nella media del terzo trimestre, la produzione ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.continua a mostrare una. A settembre, sono aumentati rispetto ad agosto gli occupati (a 23milioni 656mila unità) ed i disoccupati (+1,9%), mentre gli inattivi sono diminuiti (-0,2 punti).IPCA) si è collocata in ottobre. Tale dinamica è risultata di un punto al di sotto dellaper effetto principalmente della più forte discesa dei prezzi dei beni energetici, scesi in Italia del 20,1% rispetto all’11,1% dell’area euroA ottobre, lasuggerendo che. La fiducia dei consumatori si è ridotta per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il valore più basso da gennaio, con un generale peggioramento di tutte le componenti dell’indicatore ad eccezione delle aspettative sulla disoccupazione e dei giudizi sulla situazione economica familiare. L’indice del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato un calo in tutti i settori economici ad eccezione di quello delle costruzioni in cui sono migliorare tutte le componenti.