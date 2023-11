MPS, Fitch porta rating a "BB" con un rialzo di due notch

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato i rating di(MPS) con un rialzo di 2 notch, portando il LongTerm Issuer Default Rating (“IDR”) a “BB” da “B+”, e il Viability Rating (“VR”) a “bb” da “b+”.Lo fa sapere la stessa banca con una nota. L’upgrade, secondo Fitch, riflette il "", che ha consentito alla Banca di ricostituire in modo strutturale solidi buffer di capitale e di rafforzare la redditività operativa.Il rialzo del rating - si legge nella nota - riflette anche la ", oltre alla capacità di accedere al mercato delle obbligazioni istituzionali dopo un periodo di assenza".Fitch evidenzia, inoltre, che il completamento con successo dell’aumento di capitale e del piano di esodi incentivati, consentono alla Banca di essere ben posizionata per preservare la posizione di mercato in Italia e proseguire nel rilancio del proprio modello di business semplificato e focalizzato, in qualità di tipica banca commerciale, sull’attività alla clientela retail e alle SME.