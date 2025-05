Iveco, Fitch: spin-off della Difesa avrà impatto neutrale sul rating

Iveco

Volvo

Daimler

(Teleborsa) - La previstada parte di, gruppo che produce veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, avrà probabilmente un. Lo ha affermato Fitch Ratings, spiegando che ciò è dovuto alla solidità patrimoniale dell'azienda e ai flussi di ricavi tra le diverse linee di business, che rimangono sufficientemente diversificati.L'agenzia di rating evidenzia che iin questa fase. Tuttavia, in caso di cessione di attività, prevede che Iveco distribuirà i proventi agli azionisti, con un impatto neutrale sul profilo di indebitamento netto. Il trattenimento parziale o totale dei proventi della cessione migliorerebbe ulteriormente la leva finanziaria e la flessibilità rimanenti. In assenza di un'ulteriore allocazione di liquidità nel settore difesa, Fitch prevede una leva finanziaria netta dell'EBITDA di -0,8x nel 2025, un valore elevato per l'attuale livello di rating. Fitch riconsidererà la propria posizione una volta definita la struttura del capitale finale delle attività rimanenti, ma prevede che Iveco cercherà di limitare qualsiasi variazione della propria qualità creditizia.In alternativa, Ivecoassegnando le azioni ai suoi attuali azionisti. La separazione delle attività consentirà al management di concentrarsi esclusivamente sui mercati di camion, autobus e gruppi propulsori, sebbene Fitch preveda una certa diluizione dei margini, poiché la difesa è attualmente il settore di attività più redditizio del gruppo.In entrambi i casi, Fitch prevede solo un lieve aumento della ciclicità, poiché le dimensioni del settore difesa (7,6% del fatturato industriale nel 2024) si confrontano bene con l'attività industriale complessiva. Prevede che il profilo aziendale rimarrà sostanzialmente in linea con il rating, macome