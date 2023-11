Norwegian Air Shuttle annuncia 6 rotte da Milano Bergamo nel 2024

(Teleborsa) -ha annunciato l’apertura di, programmati nell’La compagnia aerea scandinava, chee riprenderàquelli già operati nell’estate di quest’anno, inaugurerà illa rotta Norwegian Air Shuttle tra Milano Bergamo e, che prevede quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica).Norwegian Air Shuttle volerà a, nella Norvegia sudoccidentale, nei giorni di mercoledì e sabato, fino al 30 settembre del prossimo anno. Infine, a partire, si aggiungerà il collegamento conche sarà servito tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica).I voli tra Milano Bergamo e le destinazioni di Copenhagen e Helsinki saranno operativi fino al termine della Summer 2024."L’annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull’aeroporto di Milano Bergamo e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione – hanno dichiarato, direttore generale SACBO, e, direttore commerciale aviation SACBO – Conforta che Norwegian Air Shuttle abbia trovato all’Aeroporto di Milano Bergamo le condizioni ideali per promuovere i nuovi collegamenti, che saranno operati con aeromobili di nuova generazione rispondendo così ai requisiti di efficienza e riduzioni delle emissioni".