Prysmian, il calendario finanziario del 2024

Gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024, specificando che lo stacco dell’eventuale dividendo sarà nel mese di aprile.CDA: Relazione Annuale Integrata 2023 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (unica convocazione)CDA: Risultati del I trimestre 2024Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoCDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoCDA: Risultati del III trimestre 2024Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo