Edenred, Standard Ethics assegna rating "EE"

Edenred

(Teleborsa) -ha, società che offre benefit per il welfare aziendale integrando soluzioni di pagamento per settori come quello alimentare e della mobilità. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la società francese appare allineata alle strategie ESG condivise dagli organismi sovranazionali ed adotta uncome testimoniato dalla struttura di politiche di Sostenibilità. È apprezzabile la composizione quali-quantitativa dell'organo apicale, attenta ai principi di indipendenza, parità di genere ed internazionalità.Si attendono progressi sia in riferimento a reperibilità e consultabilità delle policy sul sito corporate sia nell'uso di una, riducendo ambiguità e confusione tra il concetto della CSR (Responsabilità Sociale di Impresa), incentrato sulla Teoria degli stakeholder, e la nozione di Sostenibilità, materia oggettiva e misurabile attraverso un approccio sistemico basato sulle indicazioni di ONU, OCSE e UE.