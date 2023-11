Renault fissa target per Ampere, IPO nel primo semestre 2024

Renault

(Teleborsa) -, gruppo automobilistico francese, ha affermato di aver completato le prime fasi del suo piano "Renaulution" prima del previsto, con ilil 1° novembre 2023. Ampere comprende 11.000 dipendenti, di cui il 35% sono ingegneri, concentrati su veicoli elettrici e tecnologie software.Ampere punta a undi oltre 25 miliardi di euro nel 2031 e a un margine di profitto operativo superiore al 10% dal 2030 in poi, con un chiaro traguardo per raggiungere ilnel 2025 (margine operativo e free cash flow).Ampere punta a un', soggetta a condizioni di mercato favorevoli. Parte dei proventi sono già garantiti con gli investimenti concordati dei primi: Nissan e Mitsubishi Motors intendono investire in totale fino a 0,8 miliardi di euro in Ampere. Anche Qualcomm Technologies sta valutando la possibilità di investire."Il recente carve-out, completato con successo due settimane fa, rappresenta per noi un primo traguardo significativo e stiamo preparando la prossima mossa strategica: l'IPO èe consente al Gruppo Renault di accelerare sulla tabella di marcia per premiare i suoi azionisti", ha affermato Thierry Piéton, CFO del Gruppo Renault.