Coldiretti: in Italia aiuti per mangiare a 3,1 milioni di persone, 630 mila sono bambini

(Teleborsa) - Sononelle mense per i poveri o con la consegna di pacchi alimentari. Il numero dei, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiuntioltre a una platea della fame e del disagio cheÈ quanto stima lasu dati delin riferimento alFra tutti coloro che hanno ricevuto aiuto per il cibo – sottolinea la Coldiretti –che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il "pane quotidiano", ma ci sono anche oltreche vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e. Nel 2022 – spiega Coldiretti – hanno ricevuto assistenza per mangiare ancheproprio nell’anno in cui il Paese è stato invaso e devastato dall’esercito russo.Contro la povertà – conclude la Coldiretti – è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall’esperienza della Spesa sospesa dei mercati digrazie alla quale sono stati raccolti circa 9 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero, donati ai più bisognosi.