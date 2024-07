ING Italia, nuovo green loan da 240 milioni di euro nel Real Estate commerciale

(Teleborsa) -, in qualità di Underwriter, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Original Lender and Green Loan Coordinator, ha erogato unper il rifinanziamento di un portafoglio immobiliare logistico composto da 13 immobili per oltre 400 mila metri quadrati di superficie.Il portafoglio è detenuto da un fondo immobiliare gestito da. Con il ruolo di Green Loan Coordinator, ING Italia ha contribuito ad allineare l'operazione alla tassonomia europea delle attività economiche sostenibili a livello ambientale, sulla base di quanto approvato dalla Commissione europea ad aprile 2021 (formalmente adottato a giugno 2021).