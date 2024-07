Caltagirone Editore, utile semestre a 8,7 milioni

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - Nella prima metà dell’esercizio 2024 idel Grupposi sono attestati a 52,1 milioni di euro. La differenza rispetto al dato del corrispondente periodo 2023 (55,9 milioni di euro) è dovuta alla dinamica dei ricavi editoriali e pubblicitari. Iricavi complessivi derivanti dalla vendita di copie cartacee e digitali delle testate del Gruppo hanno registrato una contrazione del 7,3% rispetto al primo semestre 2023.sulle edizioni cartacee hanno registrato un decremento dell’11,2% a fronte di un incremento del 5,2% della pubblicità digitale che rappresenta oggi il 32,8% del fatturato pubblicitario complessivo del Gruppo. Nel periodo gennaio - maggio 2024 i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 3,93 milioni di utenti unici giornalieri medi.Ilè risultato negativo per 2,6 milioni euro (positivo per 491 mila euro al 30 giugno 2023).Ilè stato negativo per 6,3 milioni di euro (negativo per 2,7 milioni di euro nel primo semestre 2023) e comprende ammortamenti per 3,2 milioni di euro (3,1 milioni di euro al 30 giugno 2023), accantonamenti per rischi per 248 mila euro (52 mila euro al 30 giugno 2023) e la svalutazione di crediti per 300 mila euro (36 mila euro al 30 giugno 2023).Il, positivo per 14,7 milioni di euro (10,8 milioni di euro nel primo semestre 2023), è stato positivamente influenzato dai dividendi percepiti su azioni quotate.Ilè stato positivo per 8,7 milioni di euro (9,2 milioni di euro nel primo semestre 2023).Laè positiva per 33,4 milioni di euro, in miglioramento di 20,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 (positiva per 12,7 milioni di euro) principalmente per effetto della vendita di azioni quotate e dell’incasso di dividendi su azioni quotate al netto degli investimenti in obbligazioni e della distribuzione di dividendi.Quanto alle previsioni per l'anno in corso "il Gruppo prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà inoltre ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi", si legge nella nota dei conti.