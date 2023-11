Enel, upgrade di Morgan Stanley. HSBC alza target

Enel

(Teleborsa) - Arrivanoperin vista delche sarà svelato la prossima settimana, il primo del nuovo CEO Flavio Cattaneo.ha migliorato la raccomandazione a "" da "underweight", con un aumento del target price a(dai precedenti 5,3 euro).Il broker non ritiene necessaria ulteriori cessioni per il gruppo poiché ha già raggiunto i 12 miliardi di euro nel suo piano di cessione da 21 miliardi di euro 2022-2024. "molto probabilmente innescherebbe facili aggiornamenti all'EPS di consensus ", ha scritto in una nota.ha invece incrementato il target price aper azione (dai precedenti 7,2 euro), confermando il giudizio "".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,48 e successiva a 6,602. Supporto a 6,358.