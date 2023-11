Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+0,47%), slancio per Digital Value

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 151.149,1, in aumento dello 0,47%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,61% a 905.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,62%.Bene, con un rialzo del 2,20%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,88%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,76%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,86%.