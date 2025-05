Digital Value strappa in Borsa dopo rassicurazioni da Consip. Sale anche Olidata

Digital Value

Olidata

(Teleborsa) - Strappa in Borsa il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, dopo aver ricevuto unadottate dal gruppo in seguito alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il fondatore Massimo Rossi. Consip ha attestato la validità delle aggiudicazioni e la permanenza dell'idoneità professionale e del rapporto fiduciario con la società.Digital Value è riuscita a fare prezzo soltanto un'ora e mezza dopo l'inizio delle contrattazioni, mostrando un rialzo del 17% e venendo di nuovopoco dopo., perché coinvolta nelle stesse vicende giudiziarie con Cristiano Rufini, anche, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali.