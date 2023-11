Nexi e Microsoft insieme per digitalizzazione delle imprese

Nexi

Microsoft

(Teleborsa) - Si arricchisce la partnership traper laannunciata a luglio 2022: Nexi integrerà le sue soluzioni di pagamento digitale (sia in-store, sia online) all’interno delle soluzioni Microsoft, in particolare nel Commercial Marketplace, il catalogo Microsoft di soluzioni e prodotti per sviluppatori e piattaforme software per le imprese (Indipendent Software Vendors, ISV) disponibile in più di 100 paesi e aree geografiche.Grazie alla partnership, gli ISV potranno mettere a disposizione di PMI e imprese, consentendo loro di integrare l’accettazione di pagamenti omni-canale all’interno di sofisticate esperienze di acquisto e funzionalità di gestione aziendale.Gli ISV e gli sviluppatori software potranno così fare leva sui punti di forza delle soluzioni di Nexi in termini di facilità di integrazione, di disponibilità di “features” come i circuiti di debito nazionale, di scalabilità, di sicurezza e di supporto dedicato ai partner. Grazie alle soluzioni di integrated payments di Nexi gli ISV potranno concentrarsi su user experience e completezza delle soluzioni software, lasciando alla PayTech la gestione della complessità, anche normativa tipica, del mondo dei pagamenti.Microsoft continuerà nel suo percorso di offerta integrata di soluzioni avanzate a supporto degli sviluppatori, ad esempio nel campo dell’intelligenza artificiale, lavorando con Nexi all’evoluzione delle funzionalità offerte per esempio con nuovi casi d’uso nell’embedded finance., secondo un approccio one-stop-to-digital, comprese attività di partner evangelization e di formazione tecnica. Si partirà dall’Italia per poi estendere il piano ad altri mercati chiave in Europa, come ad esempio la Germania.e dell’economia europea, è quindi indispensabile fornire a PMI e aziende soluzioni gestionali complete e integrate. In questo senso,, sfruttando completezza, scalabilità, sicurezza e supporto delle soluzioni Nexi - afferma- Lavorare con un partner come Microsoft ci permette di raggiungere tutti i player che sfruttano le soluzioni Microsoft e di co-creare soluzioni di integrated payments ed embedded finance sempre più complete"."L’innovazione dei pagamenti digitali può abilitare esperienze sempre più semplici e immediate per i clienti, a vantaggio di istituzioni finanziarie, aziende e consumatori. Nexi farà leva sul cloud e l’AI insieme al nostro ecosistema di partner per estendere le proprie soluzioni di pagamento digitale., generando nuove opportunità per le aziende, per i partner e le startup. Anche Microsoft beneficerà delle capacità e delle soluzioni Nexi per il proprio e-commerce in un numero sempre maggiore di mercati”, ha dichiarato