Argentina, Borsa Buenos Aires scatta in avvio su elezione Milei

(Teleborsa) - Si registra uno scatto repentino all'avvio delle contrattazioni, alla borsa di Buenos Aires, nel primo giorno di scambi dopo la, in Argentina.Per gli addetti ai lavori, l’elezione del nuovo capo dello Stato, uscito vincente dal ballottaggio di domenica, si tratta del primo vero "test" sulla piazza finanziaria della capitale. Nelle promesse elettorali, Milei, tra le altre cose,I mercati sono stati chiusi ieri, per festa nazionale, ed oggi vedono gli indici principali in forte rialzo. L'S&P Merval e il Byma Argentin segnano guadagni a doppia cifra.Sulla scia dell'annuncio di Milei di voler portare avanti la sua privatizzazione, brilla il titolo della, di proprietà al 51% dello Stato ed è quotata anche a Wall Street dove ieri ha brillato. Oggi a Buenos Aires, avanza del 33%.