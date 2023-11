Bolletta gas, verso fine mercato tutelato: cosa cambia?

(Teleborsa) -in arrivo sul fronte delle: la data da segnare in rosso sul calendario èquando scatterà la fine del mercato tutelato, passaggio che interesserà circadi fIn linea con le modalità stabilite dall'ARERA si tratterà di un percorso a tappa proprio nell'ottica di consentire a famiglie e condomini di individuare l’offerta sul mercato libero più adatta alle proprie esigenze. Un percorso differenziato , dunque, a seconda del tipo di cliente:In particolare: rientrano nella categoria deiutte quei cittadini che, alternativamente, si trovano in condizioni economiche svantaggiate (come i percettori di bonus), sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi o hannoQualora si appartenga alla categoria deisi può non operare alcunaIn questo caso, da gennaio il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Autorità e con le condizioni contrattuali dCome spiega il Sole24Ore,uò in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso modo, un cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall’Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità).