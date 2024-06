Abbassa la Bolletta, si chiude l’asta di Altroconsumo

(Teleborsa) - Entra nel vivo, il gruppo d’acquisto di, che propone offerte di libero mercato che mirano ad essere economiche e consumer friendly, garantendo una verifica delle condizioni contrattuali per affinare la qualità dei fornitori selezionati. Condizioni essenziali per partecipare all’asta al ribasso erano una, valutata da Altroconsumo, e laAltroconsumo ha così selezionato, in base alla convenienza di prezzo,per le diverse categorie previste: sonoper l’offerta a prezzo fisso sull’energia elettrica (spesa annua stimata in circa 745 euro),per l’offerta a prezzo variabile sull’energia elettrica (705 euro),per il gas a prezzo fisso (1609 euro spesa annua stimata) eper il gas a prezzo variabile (1405 euro).Tutti i consumatori interessati potranno aderire gratuitamente al gruppo d’acquisto e godere delle tariffe vantaggiose ed esclusive contrattate daAltroconsumo.in quanto è conveniente e semplice.Analizzando in dettaglio la convenienza delle offerte vincitrici, per la fornitura elettrica, - si legge nella nota - le offerte che si sono aggiudicate quest’edizione di Abbassa al Bolletta. Considerando il consumo medio di una famiglia di 3 – 4 persone, pari a 2.700 kWh annui,, a poca distanza dalla più economica.Per quanto riguarda il mercato del gas, considerando un consumo medio annuo di 1.400 metri cubi con riscaldamento autonomo, si nota l’ottima performance dell’offerta aggiudicataria della categoriaNel dettaglio,, calcolato rispetto alla media del mercato e considerando il consumo medio di una famiglia di ¾ persone descritto in precedenza. Con lo stesso criterio è stato valutato il risparmio dell’offerta vincitrice nella categoria Energia elettrica- prezzo variabile: l’ammontare, in questo caso, è pari a 95 euro annui.Per quanto riguardarispetto alla media del mercato e considerando il consumo medio di un’abitazione con riscaldamento autonomo, pari a 1.400 metri cubi annui. È, infine, di c. Ognuno potrà scegliere secondo le proprie preferenze: con l’offerta a prezzo variabile il risparmio in questo momento è maggiore, ma si deve considerare la variabilità del prezzo della componente energia, che varia di mese in mese. È stabile, invece, la componente energia delle offerte a prezzo fisso, che, d’altra parte, in questo momento fornisce delle previsioni di risparmio inferiori.Allo stato attuale, quindi, sommando i risparmi ottenibili su entrambe le forniture, mediamente