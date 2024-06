Bollette, Assoutenti: su fine mercato tutelato salvati i clienti vulnerabili

(Teleborsa) - Sulla fine dele grazie all’impegno del presidente della Commissione attività produttive,, è stato raggiunto un importante compromesso, con tutti iche, al pari degli altri, potranno transitare nel. Lo afferma, che definisce tale novità una vittoria per milioni di consumatori.“La risoluzione approvata ieri salva i clienti vulnerabili, i quali dal prossimo 1 luglio sarebbero rimasti nel regime di maggior tutela senza poter beneficiare dei risparmi, tra i 130 e i 140 euro in bolletta secondo le stime Arera, garantiti dal Servizio a Tutele Graduali – afferma il presidente onorario e responsabile energia di Assoutenti,– Ora tali utenti potranno transitare dal mercato tutelato alle tutele graduali e viceversa in modo semplice e veloce, contattando lo Sportello del consumatore di Arera. Una misura che introduce una nuova spinta alla concorrenza e potrebbe portare il mercato libero a ridurre le tariffe con evidente vantaggio per gli utenti di tale mercato”.“Resta tuttavia la, che dovrà essere risolta, per la quale l’utente delle tutele graduali e l’utente delserviti dalla stessa azienda fornitrice di energia pagheranno due tariffe diverse il cambio del medesimo servizio – prosegue Truzzi – Una anomalia che, nei prossimi mesi, potrebbe portare ad una valanga dicontro le società energetiche”.