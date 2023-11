MPS, Tesoro cede 25% per 920 milioni euro. Forte domanda da investitori

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha perfezionato con successo laordinarie, pari al, attraverso un Accelerated Book Building (ABB) riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, l'dal 20% al 25% del capitale sociale di MPS, si legge in una nota del Tesoro.Il corrispettivo per azione è pari aper un controvalore complessivo pari a circa. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della banca registrato in data 20 novembre 2023 e è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale realizzato nel novembre 2022.A seguito dell'operazione, ladetenuta dal MEF in MPS scenderàcirca del capitale sociale. Gli impegni concordati dall'Italia con le autorità garanti della concorrenza dell'Unione Europea al momento del piano di salvataggio del 2017 obbligano il MEF a vendere l'intera sua partecipazione nella banca.L'operazione "rappresentache porterà il MEF a valorizzare pienamente la banca, nell'interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo", sottolinea il Tesoro nella nota.Come già annunciato, BofA, Jefferies e UBS hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il MEF si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 23 novembre 2023.