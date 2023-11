“Skill emergency”: 7 dipendenti su 10 ritengono di dover rafforzare il proprio know how

(Teleborsa) - Preoccupati per la rapida crescita tecnologica e per l’incessante richiesta di nuove competenze, la forza lavoro in Italia sembra essere alle prese con una vera e propria "skills emergency": benper avere maggiore successo in futuro e chiedono supporto ai datori di lavoro per colmare questo divario, offrendo maggiori opportunità di aggiornamento e riqualificazione. È quanto emerge dall’ultima ricerca di, la piattaforma internazionale per la formazione aziendale, che ha coinvolto più di 24.000 dipendenti in tutto il mondo per comprendere le mutevoli tendenze del mercato del lavoro e identificare le lacune e le competenze fondamentali per la crescita futura dei talenti e delle aziende.Il campione italiano, nell'analisi condotta da GoodHabitz in collaborazione con Markteffect, è composto da 1277 lavoratori e 434 decision maker di età compresa tra i 25 e i 65 anni attive lavorativamente.Lo studio indica due aree chiave in cui i lavoratori faticano a tenere il passo:. La metà degli intervistati (53%) ammette infatti cherende difficile migliorare le soft skills necessarie per il proprio lavoro.In particolare, secondo i dipendenti, le tre competenze determinanti per il loro futuro sono: al primo postoNon c’è da stupirsi, considerando che il 67% degli italiani si aspetta che il proprio lavoro diventi sempre più incentrato sul digitale nei prossimi due anni, e già più della metà della forza lavoro del Paese (52%) svolge la propria professione completamente o parzialmente da remoto.?Gli- si legge nel report - , tendono a considerare importanti le competenze trasversali legate alla, mentre la fascia 35-49 anni ritiene che le competenze linguistiche diventeranno più importanti in futuro; infine, gli over 50 vorrebbero focalizzarsi maggiormente proprio sulle competenze digitali.?Secondo i(responsabili HR e Learning and Development manager), invece, le tre competenze su cui investire a lungo termine si discostano da quelle indicate dai dipendenti:" è una tra le motivazioni più rilevanti che spingono i dipendenti a formarsi, si legge nella ricerca.Inoltre, il 62% degli italiani concorda sul fatto che le opportunità di sviluppo personale giocano un ruolo influente nella decisione di rimanere nel loro attuale posto di lavoro, e, tra questi, è impattante sottolineare come 8 su 10 lascerebbero il proprio datore di lavoro entro l’anno se questo non garantisse loro possibilità di crescita.La ricerca ha rilevato che, sebbene i datori di lavoro stiano iniziando a riconoscere l'importanza dell'aggiornamento e della riqualificazione,per soddisfare la crescente domanda di formazione e sviluppo.Emerge un: l’80% dei datori di lavoro sostiene che i manager incoraggiano i propri collaboratori a sviluppare nuove competenze, ma solo il 51% dei lavoratori si sente effettivamente spronato a farlo. Molti percepiscono un’ulteriore disparità: quasi un terzo dei professionisti ritiene che l’azienda non investa equamente nelle opportunità di sviluppo personale dei propri collaboratori. Infine, appena il 52% degli italiani intervistati dichiara che il proprio datore di lavoro offre corsi di formazione rilevanti per il proprio lavoro, mentre per il 37% il proprio datore di lavoro non offre alcuna formazione."Ascoltare periodicamente i propri talenti è un passaggio che i datori di lavoro non dovrebbero mai sottovalutare. Ciò consente di identificare tempestivamente le competenze richieste e di fornire formazione e opportunità per colmare il gap", ha dichiarato. "In una società sempre più connessa, diventa fondamentale conoscere le tecnologie emergenti e gli strumenti digitali, ma anche dotarsi di soft skills trasversali come la comunicazione, il lavoro di squadra e la leadership, che permettono di costruire relazioni solide con colleghi e clienti e di gestire situazioni complesse. I benefici non impattano positivamente solo sui dipendenti, ma anche sull’organizzazione, che può così rimanere competitiva e raggiungere efficacemente i propri obiettivi di business".